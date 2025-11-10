İzmirli Artemis Lions Kulübü üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında, atalarının köklerinin uzandığı Konya Taşkale Köyü'nde andı.

KONYA (İGFA) - Artemis Lions Kulübü üyeleri, Ata'nın atalarının yaşadığı Taşkale'ye trenle ulaşarak, 10 Kasım sabahı saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Törene köy muhtarı Mehmet Günay, kulüp üyeleri ve köy halkı katıldı. Muhtar Günay, 'Selanik'teki doğduğu evin benzerini köyümüzde yapmak istiyoruz. Atatürk sevdalılarını buraya çekmek için desteğe ihtiyacımız var' dedi.

Kulüp Başkanı Ecz. Hatice Güleç, törende yaptığı konuşmada, 'Ata'mızın köklerinin uzandığı bu topraklarda bulunmak en büyük onur. Burada sadece anmadık, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı kalacağımıza da söz verdik,' ifadelerini kullandı.

Tören boyunca köy çocukları ve kulüp üyeleri şiirler okudu, Gençliğe Hitabe'yi seslendirdi ve Atatürk'ün ruhuna lokma döküldü. Güleç, 'Bu yıl Ata'mıza en yakın hissettiğimiz 10 Kasım'ı yaşadık' dedi.