Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozanlı Şehit Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için, Cumhuriyet düşmanlarınca şehit edilişinin yıldönümünde, Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şube Başkanlığı'nca Kozan Kubilay Meydanı'ndaki anıt önünde düzenlenen anma törenine katıldı

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer; Şehit Kubilay'ın akrabaları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kozanlıların katıldığı törende katılımcılara hitap etti. Başkan Zeydan Karalar'ın, Kozan'daki parka ve meydana 'Kozan Kubilay Meydanı ve Parkı' ismini verdirebilmek için belediye meclisinde uzun süre çaba harcadığını hatırlatan Güngör Geçer, parkın bugünkü ismiyle Kozan'a kazandırılmasında çok önemli emeği olduğunu söyledi. Şehit Asteğmen Kubilay'ın Adanalı, Kozanlı olduğunu da ülkeye Başkan Zeydan Karalar'ın hatırlattığını, ilan ettiğini belirten Güngör Geçer, Silivri'de tutulan Zeydan Karalar'a selam gönderdi.

CUMHURİYET DEĞERLERİNİ KORUMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Güngör Geçer konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Devrim Şehidimiz Kubilay, geçmişten günümüze Cumhuriyet için verilmiş mücadeleler içinde, canını siper etmiş büyük bir değerimizdir. Bizler Kubilay'a ve şehitlerimize, şehit ailelerimize sahip çıkacağız. Dolayısıyla hem Cumhuriyetimize hem memleketimize sahip çıkacağız. Bunun da tek yolu var. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte milletimiz nasıl tek vücut olup cepheye koştuysa, canı pahasına mücadeleye katıldıysa ve Cumhuriyet bu sayede kurulabildiyse, bugün de biz birlikte olacağız ve Cumhuriyeti koruyacağız. Bunun için Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmamız gerek. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün devrim şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.'