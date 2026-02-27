ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kamuoyu memnuniyet oranlarına göre, sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi. Oran şehir hastanelerinde yüzde 70,8, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ise yüzde 70,1 olarak duyuruldu.

Ancak açıklanan rakamlar sahadaki binlerce hekim, ebe ve hemşire için yeni bir soru işareti doğurdu: Bu oranı yakalayan ya da üzerine çıkan ASM'ler memnuniyet ödemesi alacak mı?

SENDİKADAN BAKANLIĞA AÇIK ÇAĞRI

Birlik ve Dayanışma Sendikası, memnuniyet oranlarının yalnızca istatistik olarak kalmaması gerektiğini belirterek Bakanlığa çağrıda bulundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi, memnuniyet verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığıyla hazırlandığını hatırlatarak, 'Madem TÜİK verilerine göre zam alıyoruz, aynı veriler memnuniyet ödemesi için de esas alınmalı. Halka memnuniyet var diyorsanız, bunun karşılığını aile hekimliği çalışanlarına ödemelisiniz' dedi. Başkan Mehlepçi, aile hekimliği sistemindeki performans ve ödeme kalemlerinin karmaşıklığına da dikkat çekti. Bordroların anlaşılmaz olduğunu savunan Mehlepçi, birçok çalışanın memnuniyet performans kaleminden ödeme alamadığını ifade etti.

Bakanlığın 'Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler' sitesinde memnuniyet oranının Türkiye genelinde yüzde 90'ın üzerinde göründüğünü belirten Mehlepçi, bazı birimlerin yüzde 0,1'lik fark nedeniyle ödeme dışı kaldığını söyleyerek SİNA sistemine ilişkin eleştirilerde de bulunan Mehlepçi, uygulamanın sağlık çalışanlarını hastalarından uzaklaştırdığını savundu.

PERFORMANS SİSTEMİ KARMAŞIK

Bu arada ASM çalışanlarının gelirini etkileyen performans kriterleri arasında; reçete edilen ilaç oranları, aşı ve izlem takipleri, kanser taramaları, kronik hastalık izlemleri, hasta sayısı, başka sağlık kuruluşuna başvuru oranı ve e-Nabız üzerinden yapılan memnuniyet puanlamaları yer aldığını, ayrıca destek ve teşvik ödemeleri de sisteme dahil edildiğine dikkati çekildi. Sendika, bu kadar çok parametreye bağlı bir yapıda memnuniyet ödemesi konusunda belirsizlik yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, daha şeffaf ve hakkaniyetli bir ödeme sistemi talebini yineledi.