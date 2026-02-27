ANKARA (İGFA) -Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik oranı Ocak 2026'da yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. İstihdam ve işgücü verilerinde ise bir önceki aya göre düşüş gözlendi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 14,3 olarak kaydedildi. Veriler, Türkiye'de istihdamda sınırlı düşüş ve işsizlikte hafif bir artış yaşandığını ortaya koydu.

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Ocak 2026'da işsiz sayısı bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIM AZALDI

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu; istihdam oranı da 0,8 puan düşerek yüzde 47,9 seviyesine geriledi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,3, kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 52,1 seviyesinde kaydedildi. Toplam işgücü Ocak ayında bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda yüzde 34,7 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ocak 2026'da bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda erkeklerin işsizlik oranı yüzde 11,9, kadınların ise yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Ocak ayında 42,4 saat olarak gerçekleşti; bir önceki aya göre 0,7 saat azaldı.

Atıl işgücü oranı, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan bütünleşik ölçüme göre yüzde 29,9 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.