GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - CGTN, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e gerçekleştirdiği resmî ziyareti konu alan bir makale yayımladı. Makale bu ziyaretin önemini vurgulamakta, kazan-kazan ilkesine dayalı iş birliği sayesinde Çin ve Almanya'nın nasıl başarılı bir ortaklık hikâyesi yazdığını, bu ortaklığın Çin-Avrupa ilişkilerine ve küresel yönetişime nasıl istikrar kazandırdığını ekonomik ve siyasi perspektiflerden analiz etmektedir.

lman otomobil üreticisi BMW, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, yeni kurulan Çinli teknoloji girişimi DeepSeek'in yapay zekâ (AI) teknolojisini yılın ilerleyen dönemlerinde Çin'de piyasaya süreceği yeni otomobillerine entegre etmeyi planladığını duyurmuştu. BMW bunun öncesinde yapay zekâ büyük dil modelleri konusunda Alibaba şirketiyle stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı.

BMW, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmî ziyaret gerçekleştiren Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'e eşlik eden ve Almanya sanayisinin belkemiğini oluşturan şirketlerden yaklaşık 30 üst düzey yöneticiden oluşan heyette yer alıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Şansölye Merz'le Pekin'de çarşamba günü bir araya gelirken iki lider eş güdüm ve iş birliğini güçlendirme vaadinde bulundu.

'KARŞILIKLI ÇIKAR TEMELLİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ'

Başkan Xi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada dünyanın yüzleştiği değişim ve çalkantı arttıkça iki ülkenin stratejik iletişimi artırmasının, karşılıklı stratejik güveni pekiştirmesinin, Çin ve Almanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler kaydetmeye çabalamasının daha da önemli hâle geldiğini ifade etti.

Çin ve Almanya, kendi kendine yetme amacı gütmüş ve hızlı kalkınmaya imza atmıştır. Başkan Xi, iki ülkenin de karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve açık iş birliği ilkelerini benimsediğine ve birlikte karşılıklı çıkar temelli bir başarı hikâyesi yazdığına dikkat çekti.

Son yıllarda Çin ile Almanya arasındaki yıllık ticaret hacmi 200 milyar doların üzerinde seyrederken karşılıklı yatırım hacmiyse 65 milyar doları aşmıştır. Bu rakamların her biri, Çin'in Avrupa Birliği'yle toplam ekonomik etkileşiminin yaklaşık dörtte birine karşılık gelmektedir. Çin ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 292 milyar dolara ulaşırken yıllık bazda yüzde 2,1 artış oldu. Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı hâline geldi.

Şansölye Merz, Alman iş dünyasının Çin pazarına büyük önem verdiğini, karşılıklı çıkar ve ortak kalkınma sonuçları üretmek amacıyla Çin'le iş birliğini daha da derinleştirmeyi umduğunu dile getirdi.

ÇİN-AB İLİŞKİLERİNE VE KÜRESEL YÖNETİŞİME İSTİKRAR KAZANDIRMAK

Küresel riskler ve zorlukların iç içe geçtiği bir ortamda, Çin-Almanya ilişkilerindeki istikrarlı gelişim sadece iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına hizmet etmekle kalmamakta, aynı zamanda daha fazla bölgesel ve küresel önem taşımaktadır.

Başkan Xi, dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük ekonomileri olan iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in merkezî rolünü koruması, BM'nin öncü konumunu tekrar onaylaması ve çok taraflılığı güvence altına alma, uluslararası hukukun üstünlüğünü uygulama, serbest ticareti savunma, dayanışma ve eş güdümü destekleme konularında başı çekmesi çağrısında bulundu.

Çin'le eş güdümün güçlendirilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi çağrısında bulunan Şansölye Merz, Avrupa Birliği ile Çin arasında güvenilir ve kalıcı bir ekonomik ve ticari iş birliği ilişkisi geliştirmenin her iki tarafın da çıkarına hizmet etmenin yanında aynı zamanda küresel istikrar ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Şanhay Küresel Yönetişim ve Bölge Çalışmaları Akademisi'nde araştırmacı profesör olan Jiang Feng, Çin ve Almanya'nın ortak çıkarlarının aralarındaki farklılıklardan çok daha ağır bastığını ve iş birliği imkânlarının rekabet kaynaklı gerilimlerden çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

Jiang 'Şansölye Merz'in Çin'e gerçekleştirdiği bu ziyaret, parçalanmış bir dünyada çok ihtiyaç duyulan öngörülebilirlik ve istikrarı sağlayabilir ve her iki ülkenin küresel yönetişimdeki stratejik rollerini oynamalarına olanak tanıyabilir.' şeklinde konuştu.