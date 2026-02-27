ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı şeridinde ise yağmur şeklinde görüleceği tahmin edilen yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri, ayrıca Kastamonu kıyıları, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

FIRTINA 70 KM/SA HIZA ULAŞACAK

Rüzgarın ise Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'nin günlük hava raporuna göre, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.