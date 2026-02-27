Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle hız, kırmızı ışık, alkollü araç kullanma, plaka ihlalleri ve drift gibi tehlikeli davranışlara yönelik para cezaları rekor seviyede artırıldı; birçok ihlalde ehliyete el koyma ve iptal şartları ağırlaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yasa ile birlikte trafikte caydırıcılığın artırılması ve özellikle ağır ihlallerin önüne geçilmesi hedeflendi.

REKOR PARA CEZALARI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle bazı ihlallerde cezalar 200 bin TL'ye kadar çıktı.

Buna göre öne çıkan düzenlemeler arasında; ehliyetsiz araç kullanma 40 bin TL, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanma 200 bin TL, sahte veya başka araca ait plaka takma 140 bin TL (tekrarında 280 bin TL), plakasız araç kullanma 46 bin TL+30 gün trafikten men, 'dur' ihtarına uymayarak kaçma 200 bin TL + 60 gün ehliyete el koyma, uyuşturucu etkisinde araç kullanma 150 bin TL + ehliyet iptali, alkol/uyuşturucu testini reddetme durumunda ise 150 bin TL + 5 yıl ehliyete el koyma cezaları geldi.

KIRMIZI IŞIK VE HIZ İHLALLERİNE KADEMELİ YAPTIRIM

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak artırıldı. Yeni değişiklikle bir yıl içinde 6'ncı ihlalde 80.000 TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Hız sınırı ihlallerinde ise yerleşim yeri içinde 66 km/s ve üzeri aşımda 30 bin TL ceza ve 90 gün ehliyete el koyma cezası getirildi. Aynı yıl içinde 5'inci kez ehliyeti geri alınan sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

DRİFT, AKROBATİK HAREKET VE KONVOYLARA AĞIR CEZALAR İSE ŞÖYLE:

Drift ve akrobatik motosiklet hareketleri: 46.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

Yolu kapatacak şekilde konvoy yapma: 90.000 TL

İzinsiz yarış: 46.000 TL + 2 yıl ehliyete el koyma

Tekrar eden ihlallerde ehliyet iptali gündeme gelecek.

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANANA 20 BİN TL'YE KADAR CEZA

Bu arada sürüş sırasında cep telefonu kullananlara; ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üç ve üzeri ihlalde 20 bin TL ile birlikte 30 gün ehliyete el koyma getirildi.

Kış lastiği takmayan araç işletenlerine 6 bin lira ceza uygulanacağı, zincirsiz şekilde trafiği aksatan ağır vasıta sürücülere de 24 bin TL ceza verilmesi hüküm altına alındı.

TAKOGRAF, TESCİL VE PLAKA DÜZENLEMELERİ

Takograf cihazına müdahale edenlere 185 bin TL'ye kadar ceza, özel izinle taşınan yükler için karayolu kullanım bedeli alınmasının kararlaştırıldığı kanun değişikliğinde, araç sahiplerinin vefatı halinde mirasçılara 90 gün içinde tescil zorunluluğu, elektronik tescil sistemiyle satış sonrası 3 iş günü içinde kayıt zorunluluğu getirildi.

Yeni ek maddeyle trafik ihlalini özendirici görüntüleri sosyal medyada paylaşanlara da 25 bin TL idari para cezası getirildi.

Düzenlemelerin büyük bölümü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, elektrikli skuter düzenlemesine ilişkin madde ise 1 Ocak 2027'de uygulanmaya başlaması kararlaştırıldı.

