ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte, doğrudan arz kapsamında değerlendirilen yumurta miktarında artışa gidildi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yer alan günlük üst limit bin 500 adetten 2 bin 100 adede çıkarıldı. Ayrıca bir defada satışa sunulabilecek miktar da 'en fazla 250 adet' yerine '350 adetten az' olarak yeniden düzenlendi.

TÜKETİM SÜRESİ 28 GÜNLE SINIRLANDI

Yönetmeliğin 8'inci maddesinde yapılan değişiklikle yumurtaların, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılması zorunlu hale getirildi. Bu süreden sonra ürünlerin piyasada arz amacıyla bulundurulamayacağı hükme bağlandı. Ayrıca 'son tüketim tarihi' ifadesi 'tavsiye edilen tüketim tarihi' olarak değiştirildi. Birlikte satışa sunulan ve yumurtlama tarihleri farklı olan ürünlerde ise en erken yumurtlama tarihi esas alınacak.