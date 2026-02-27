İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir programı kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etikten sonra iftarını İftar çadırında vatandaşlarla birlikte açtı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi makamında gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen belediye hizmetleri, devam eden projeler ve Kapadokya turizmine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Rasim Arı, şehirde devam eden yatırımlar hakkında Genel Başkan Dervişoğlu'na bilgi verirken, Dervişoğlu da misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Dervişoğlu 'Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. İyi belediyeciliğe güzel örnekler vermiş olmasından dolayı da kendisini kutluyorum' dedi.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile birlikte Nevşehir'in turizm noktasında Dünya'ya açılan lokasyonu Kayaşehir'de incelemelerde bulunan Dervişoğlu, bölgenin tarihi ve turistik değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kayaşehir'in Nevşehir turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu belirten Dervişoğlu, bölgenin tanıtımının artırılmasının kente katkı sağlayacağını ifade etti.

Programına akşam saatlerinde de devam eden Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofrası iftar çadırına geçti. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Dervişoğlu, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Dervişoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek tüm Nevşehirlilerin Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Arı'da programa katılımından dolayı Dervişoğlu'na teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.