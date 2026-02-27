Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Teşkilat Başkanı Zafer Karamağara ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde gençlik projeleri ve Kayseri'de yürütülen faaliyetler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'yi Kayseri'de gençlerin 'ağabeyi' olarak görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Gençliğe yönelik samimi ve gayretli çalışmaları dolayısıyla Başkan Beşinci ve beraberindeki heyete teşekkür eden Büyükkılıç, 'Bizler de ağabeyi olarak üzerimize ne düşüyorsa yanınızdayız. İyi ki varsınız. Gençlerimizi yüreklendirmemiz, onların önünü açmamız lazım' diye konuştu.

Kayseri'nin genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, yerel yönetim olarak gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimlerine katkı sunan her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Başkan Büyükkılıç ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ifade ederek, 'Başkanımız gençlik çalışmalarına her daim destek oluyor. Özellikle yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz yaz okulu projemizde gençlerin yanında oluyorlar. Bu destek, bizler için çok kıymetli' dedi.

Beşinci, nazik ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti ve Kayseri'de gençliğe yönelik iş birliği ve projelerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.