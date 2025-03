ASKON Konya Şubesi’nde görev değişimi yaşandı. Şubenin yeni başkanı iş adamı Yusuf Çimen oldu.KONYA (İGFA) - ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Konya Şubesi’nde önemli bir görev değişimi yaşandı. Mevcut Başkan Atilla Sinacı, işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevinden ayrıldı. Konya Şube yönetim kurulunun seçimi ve ASKON Genel Merkez yönetimi onayı ile daha önce başkan yardımcılığını başarıyla yürüten Yusuf Çimen, görevlendirme beratını ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın elinden aldı.

Başkan Çimen, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, “ASKON’un değerlerini ve vizyonunu en iyi şekilde temsil ederek, Konya iş dünyasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü adımlar atacağız. Çok güçlü bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuzdan aldığım güçle tüm faaliyet alanlarımızda en verimli şekilde çalışmaya devam edeceğim. Teveccühlerinden dolayı ASKON Konya İcra Kurulumuza, yönetim kurulumuza ve ASKON Genel Başkanımız Orhan Aydın’a şükranlarımı sunarım. Şubemizde uzun yıllar çalıştığımız, sayın Atilla Sinacı’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Dernek yönetimi de yeni başkan Yusuf Çimen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yusuf Çimen Kimdir?

1980 yılında Karaman’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karaman’da tamamlayan Yusuf Çimen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Şehirlerin markalaşması ve siyasi adayların şehir imajına etkisi üzerinde yüksek lisans çalışması devam etmektedir.

2003 yılı itibariyle ticari hayatına başlayan Çimen, farklı alanlardaki girişimleriyle Konya ve Karamanda ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Ana iştigal konusu gıda makineleri olan Samplus Endüstriyel Makine LTD, metal işleme sanayinde Sayko Metal Ltd ve makinecilere yönelik mekatronik ürün satışı yapan Rulmek Rulman LTD şirketlerinin kurucusu ve ortağıdır.

Amatör olarak denemeler kaleme alan, zaman zaman basında makaleleriyle de karşılaştığımız Çimen, aynı zamanda 2008 yılında düzenlenen AK Parti siyaset akademisi Karaman İl Birinciliği ödülünü de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştır.

İngilizce bilen Yusuf Çimen evli ve iki çocuk babasıdır.

Girişimci ve iş insanı olan Yusuf Çimen, ticari ve sosyal hayatta geleceğe yönelik önemli projelere imza atmayı hedefleyen başarılı bir iş insanıdır. Özellikle Türk Malı marka algısına katkı sağlamak adına çeşitli çalışmalarda bulunan Çimen, üretici kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Geleceğe yapılan yatırımın gerçek kazanç olduğuna inanan bir anlayışı benimsemektedir.