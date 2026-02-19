Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında hemşehrilere yönelik özel bir kampanya başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belkent, 2026 yılı boyunca her ayın 26'sında tüm ürünlerde geçerli yüzde 15 indirim uygulayacağını duyurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2026 Eskişehir Yılı coşkusu kente yayılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belkent, her ayın 26'sında tüm hizmet noktalarında yüzde 15 indirim uygulayacak.

Alışverişten yeme-içmeye, günlük ihtiyaçlardan keyifli molalara kadar Belkent'e ait tüm hizmet noktalarında geçerli olacak indirimle, vatandaşların 2026 Eskişehir Yılı coşkusuna avantajlı şekilde katılması hedefleniyor.

2026 Eskişehir Yılının paylaşmanın, birlikte üretmenin ve birlikte kazanmanın yılı olacağına vurgu yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Bir kahve molasında, bir hediye seçiminde, sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlarda biz de yanınızdayız. 2026 Eskişehir Yılı'nı yalnızca projelerle ve etkinliklerle değil, hemşehrilerimize dokunan güzel uygulamalarla da anlamlı kılmak istiyoruz. Bu nedenle belediyemize ait Belkent şirketimiz tarafından işletilen kafe ve hediyelik eşya alanlarında her ayın 26'sında %15 indirim başlatıyoruz. Her ayın 26'sında tüm hemşehrilerimi İskele 26'dan Gazebo'ya, Galaksi Kafe'den hediyelik eşya alanlarımıza kadar tüm Belkent noktalarımıza bekliyoruz.' dedi.