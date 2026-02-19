İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin resim kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma resim sergisi, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin kültür ve sanat çalışmaları kapsamında düzenlenen resim kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı eserler, düzenlenen karma sergiyle görücüye çıktı.

Sanatın farklı yorumlarıyla buluşturan sergi, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin tuval üzerine yansıttığı çalışmalar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Yağlı boya, akrilik ve çeşitli tekniklerle hazırlanan eserler; doğa, portre ve soyut temalarıyla dikkat çekti. Sanatseverleri bir araya getiren karma resim sergisi, bir hafta boyunca Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.