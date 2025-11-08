Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda; Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Pozantı Kaymakamlığı, Adana Running Spor Kulubü paydaşlarıyla gerçekleştirilen 3. Varda Ultra Trail Koşusu; bugün ve yarın, kentin eşsiz güzelliklerinin merkezinde yapılacak.

ADANA (İGFA) - 14K, 27K ve 62K mesafelerinde Ultra Maraton tecrübesinin yaşanacağı yarışlara trenle gidilebiliyor ve Varda Ultra Trail bu özelliğe sahip tek yarış.

İlk ikisi spor, doğa ve turizm adına renkli görüntülere sahne olan Varda Ultra Trail Yarışları, Adana'nın nefes kesici güzelliklerinin merkezinde gerçekleştiriliyor.

YARIŞMAYA DAİR:

62K Varda Ultra Trail: Toros Dağları ve Çakıt Vadisi'ni bir uçtan bir uca tarihin içinde koşarak keşfedeceğiniz bir yarış deneyimi. Yarış, Cumartesi günü saat 07.30'da Yer Köprü Restaurantın önünden Start alacaktır. Toros Dağları'nın içinde ilerlerken parkur boyunca müthişbir doğa yarışmacılara eşlik edecek. 34. Km den sonra ise yarışmacılar Belemedik Tabiat Parkı'nın içine giriş yapıp, Çakıt Vadisi boyunca dağ eteklerinde koşacaklar. Yarışın Finiş noktası ise yüz yıllık bir tarihe sahip, 1. Dünya Savaşı esnasında inşası yapılmış olan ve hala aktif olarak ülkeleri ve kültürleri birbirine bağlayan tarihi Varda Köprüsü olacaktır.

Yarış Cumartesi günü saat 07.30'da Yer Köprü Restaurantın önünden başladı. Parkurun tamamlanması için yarışmacılara tanınacak olan toplam süre 11 saattir.

27K Train Trail: Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içinde bulunan, 1. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından yapılıp bitirilmesi planlanan Bağdat-Hicaz Demiryolunun en stratejik noktalarından biri olarak bilinen Belemedik kasabasının Meydan'ından Start alacaktır. 26Km uzunluğunda ve +1925mt. İrtifa kazanımına sahip olan bir dağ patika koşusudur. Yarışçılar Belemedik Tabiat Milli Parkı içerisinde bulunan ve diğer ucunda yüz yıllık bir tarihe sahip, 1. Dünya Savaşı esnasında inşası yapılmış olan ve halen aktif olarak ülkeleri ve kültürleri birbirine bağlayan tarihi Varda Köprüsü arasındaki Çakıt Vadisi'nde unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklardır. Yarış tarihi Varda Köprüsü Meydanı'nda sonlanacaktır.

14K Bridge Trail: Karaisalı İlçe sınırları içinde bulunan, binlerce yıllık bir oluşumun neticesinde meydana gelmiş eşsiz güzellikteki Kapıkaya Kanyonu'nun girişinden yarış Start alacaktır. 13.57Km uzunluğunda ve +830mt. İrtifa kazanımına sahip olan bir dağ patika koşusudur. Rotanın sonunda ise yüz yıllık bir tarihe sahip, 1. Dünya Savaşı esnasında inşası yapılmış olan ve hala aktif olarak ülkeleri ve kültürleri birbirine bağlayan tarihi Varda Köprüsü'nde son bulacaktır.