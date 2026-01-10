Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde su arz güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere Barajı'nda, aktif hacmin altında kalan suyun sisteme alınabilmesi amacıyla kurulan iki platform devreye alındı.

Bu platformlardan günlük yaklaşık 440 bin metreküp su Ankara şebekesine veriliyor. Üçüncü platformun da tamamlanma aşamasına geldiği ve devreye girmesiyle birlikte sisteme 200 bin metreküp ilave su sağlanacağı bildirildi.

2026 YILI İÇİN ÖNLEM ALINDI

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Gerede ve Çamlıdere Havzası'ndan Ankara'ya gelen suda bir artış yaşanmadığını, kar yağışına rağmen erimenin gerçekleşmemesi nedeniyle barajlara gelen su miktarının sınırlı kaldığını belirtti.

Bu nedenle 2025 yılında yaşanan kuraklığın 2026 yılında da devam etmesi ihtimalini göz önünde bulundurularak tüm planlamaların bu senaryoya göre yapıldığı ifade eden Akçay, 'Ankaralıların hava durumunu ve özellikle barajlardaki durumu da yakından takip ettiğini biliyoruz. Bildiğiniz gibi mevsim normallerinin altında yağış hali hazırda devam etmektedir. Gerede'den ve Çamlıdere Havzası'ndan aldığımız suda hali hazırda bir artış yok. Kar yağdı ancak erimediği için barajlara gelen suda bir artış söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda çok daha hassas davranmaya çağırıyoruz. Su arz güvenliğini sağlayabilmek amacıyla biraz önce de söylediğim gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Ankara nüfusunun yaklaşık 500 bininin ihtiyacını karşılayacak şekilde kuyulardan su alabilmek amacıyla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda önemli mesafe aldık ve oldukça sevindirici sonuçlar görüyoruz. Kesikköprü'den yeni hat ve mevcut hattın iyileştirilmesi çerçevesindeki çalışmalarımız da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu yılında kurak geçme ihtimalini dikkate alarak suyu tasarruflu kullanmalarında yarar görmekteyiz. Biz de planlarımızı kuraklığın 2025 yılındaki gibi aynen devam edeceği şeklinde yaptık. 2025 yılında yaşanan kuraklık, 2026'da da yaşanırsa ne yapılması gerekir şeklinde bir hareket planımız var ve bütün çalışmalarımızı, bütün planlarımızı da bu şekilde planladık' dedi.