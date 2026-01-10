İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, '34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı.

1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.