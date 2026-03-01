Connecticut eyaletinin yüzme şampiyonasında Amity Regional High School, güçlü rakipleri geride bırakarak ikinciliğe uzandı. Bu başarıda, Türk öğrenciler Mete Akdeniz ve Cantürk Ece'nin performansı belirleyici rol oynadı.

abdpost / ABD (İGFA) - Amity Regional High School, Connecticut eyaletinde düzenlenen bölgeler arası yüzme yarışmalarında önemli bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Okul takımı, güçlü rakiplerle mücadele ettiği organizasyonda sergilediği performansla büyük takdir topladı.

ABDPost.Com'un aktardığı habere göre takımın başarısında Türk öğrenciler Mete Akdeniz ve Cantürk Ece'nin katkısı dikkat çekti. Genç yaşlarına rağmen gösterdikleri disiplinli çalışma ve üstün performansla okul takımlarına önemli puanlar kazandıran iki sporcu, hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Yarışma boyunca azim ve takım ruhuyla hareket eden sporcular, elde ettikleri derecenin tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Mete Akdeniz ve Cantürk Ece, başarılarıyla hem okullarını hem de Türk toplumunu gururlandırdı.