Çevre bilimci akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj tehlikesine dikkat çekerek belediye başkanlarını deniz çayırları ve pinaları yerinde görmek üzere keşif dalışına davet etti.

KOCAELİ (İGFA) - Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj tehdidi, bilim insanlarını ve çevre savunucularını harekete geçirdi. Çevre bilimci akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla belediye başkanlarına açık çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin yanlış kıyı kullanımı, kirlilik, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve durağanlık nedeniyle tekrar müsilaj riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, çözümün deniz ekosistemini doğru anlamaktan geçtiğini ifade etti. Bu kapsamda, deniz çayırları ve pina midyesinin Marmara için 'bayrak türler' olduğunun altını çizdi.

Deniz çayırlarının yalnızca 1 metrekarelik alanda günde 10 litreden fazla oksijen ürettiğini belirten Prof. Dr. Sarı, bu alanların tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tuttuğunu, deniz canlıları için barınma ve üreme alanı oluşturduğunu ve kıyı sularının berraklaşmasına katkı sağladığını kaydetti. Marmara Denizi'nin kıyısal alanlarının yüzde 60'ından fazlasının deniz çayırlarıyla kaplı olduğuna dikkat çekti.

Pina midyelerinin ise saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu filtre ederek ekosistemin temizlenmesine katkı sunduğunu belirten Sarı, 2016'da Akdeniz genelinde yaşanan toplu pina ölümlerine rağmen Marmara'daki pinaların hâlâ hayatta olduğuna işaret etti. Sarı, 'Marmara Denizi, pinalar için son sığınak' değerlendirmesinde bulundu.

Ancak kıyı dolguları, plaj temizliği adı altında yapılan sökümler, tekne çapaları, yanlış balıkçılık uygulamaları, istilacı türler ve artan deniz suyu sıcaklıklarının bu iki hayati türü tehdit ettiğini vurgulayan Sarı, yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

https://twitter.com/profmustafasari/status/2017158975909703836

Prof. Dr. Sarı, 29 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte Eskihisar'da deniz çayırları ve pina alanına dalış yaptıklarını belirterek, 'Deniz çayırlarını ve pinaları yerinde gördük, dokunduk. Marmara'nın umudunu denizin altında birebir hissettik' dedi.

Paylaşımını '2021'de 'Marmara Hepimizin' diyerek harekete geçmiştik. Şimdi yeniden aynı sorumluluğu üstlenme zamanı' sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Sarı, tüm belediye başkanlarını Marmara Denizi'ni korumak için somut adım atmaya çağırdı.