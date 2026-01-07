Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenledi.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından liderler, tören kıtasını selamladı.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Birinci Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alınamsı beklenirken, saat 18.15'te iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan anlaşmaların imza töreni düzenlenecek.

Görüşmeler, Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıması hedeflerken, imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ortak basın toplantısında kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ziyaret programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e nişan tevcih etmesi ve onuruna verilen resmi yemekle sona erecek.