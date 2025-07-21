Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yeni bir adım daha attı. Kepez Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucu, ASAT abone işlemleri ve tahsilat veznesi, Kepez Belediyesi hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini artırma ve hizmet kalitesini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda, vatandaş ölçekli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda daha önce Kepez ilçesinde Mısır Çarşısı ve Yeni Mahalle’de sürdürülen ASAT hizmetleri, fiziki koşulları nedeniyle özellikle hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için erişim zorlukları yaratıyordu. Asansörsüz yapılar, dik merdivenler ve uygun yönlendirme eksikliği, vatandaşlardan gelen yoğun taleplerle birlikte yeni bir düzenlemeyi kaçınılmaz hale getirdi.

KEPEZ’DE ASAT HİZMETİNE KONFORLU ERİŞİM

ASAT Abone İşleri Şube Müdürü Özkan Kırman, Kepez’de sunulan yeni hizmet noktasına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kepez’de 290 bin aboneye hizmet veriyoruz. 2025’in ilk 6 ayında Mısır Çarşısı ve Yeni Mahalle’deki hizmet noktalarımızda 34 bin vatandaşımıza hizmet sunduk. Ancak bu yerlerde engelli vatandaşlarımız için erişim zordu. Bu sorunu çözmek için Kepez Belediyesi iş birliğiyle, ana hizmet binasında yeni bir hizmet noktası açtık. 1 Temmuz itibarıyla hizmet vermeye başlayan bu yeni alan, özellikle engelli ve yaşlı bireyler için daha erişilebilir ve konforlu bir hizmet sunuyor” dedi.

Kepez’de ikamet eden vatandaş Abdurrahman Zembilci ise, ASAT’ın yeni hizmet noktasına ilişkin memnuniyetini şöyle dile getirdi: “Bu dönemde hayat şartları gerçekten zor. En azından işlemlerin bir arada toplanması insana biraz moral veriyor. Artık işlemlerimizi daha kolay ve sağlıklı bir şekilde halledebiliyoruz. ASAT şubesinin Kepez Belediyesi’ne taşınmasıyla tüm işlerimizi tek noktadan çözebilmek bizim için büyük kolaylık oldu. ASAT Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

ENGELSİZ VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET İÇİN YENİ ADRES

ASAT’ın yeni hizmet noktası, Kepez Belediyesi ana hizmet binasının eksi 1. katında yer alıyor. Vatandaşlar için bina içerisine yönlendirme tabelaları yerleştirilirken, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlar için rampalar, engelli asansörleri ve danışma personeliyle tam erişilebilir bir altyapı sağlandı. Giriş kapısından hiçbir engelle karşılaşmadan ASAT veznesine ulaşmak mümkün hale getirildi.