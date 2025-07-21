Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Bedevi Mahallesi’nde asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, “Ahmet Bedevi Mahallesi’nde, belediyemize kazandırılan yeni freze makinesiyle asfalt çalışmalarımıza başladık. Kot farkı bulunan bölgelerde bu makineyle eski asfaltı kazıyıp, yeni sıcak asfalt kaplamasını uyguluyoruz. Toplamda 2 kilometrelik bir alanda 3 bin ton asfalt serilecek. Mahallemizin ulaşım konforunu artırmak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

“HER MAHALLEMİZ HAK ETTİĞİ HİZMETE KAVUŞACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın her mahallesine hizmet götürmek için durmaksızın çalışıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan Ahmet Bedevi Mahallemizde de 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimiz için daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü yollar inşa ediyoruz. Yol yenileme çalışmaları, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma ve mahallelerimizi modern bir görünüme kavuşturma hedefimizin bir parçası. Güzel Manisa’mızın her köşesini hak ettiği hizmetle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Mahallede yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, “Mahallemizde elektrik, su, doğalgaz, internet gibi birçok altyapı çalışması yapıldı. Bu süreçte yollarımız oldukça yıprandı, adeta asfalt kalmamıştı. Yağmur yağdığında çocuklarımız evden çıkamaz hale gelmişti. Altyapı tamamlandı ve şimdi de Büyükşehir Belediyemiz asfalt çalışmasına başladı. Ayrıca yeni alınan freze makinesinin ilk kez mahallemizde kullanılması bizleri gururlandırdı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.