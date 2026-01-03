Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi koordinasyonunda yürütülen Atatürk Caddesi Alt ve Üst Yapı Yenileme Projesi kapsamında İçme suyu İsale ve Şebeke Hat Yenileme Yapım İşine başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaş odaklı yatırımlarına Alanya'da da kararlılıkla devam ediyor. Bu yatırımlar sayesinde Alanya'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı uzun vadeli olarak güvence altına alınırken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir altyapı yönetimi anlayışı da güç kazanıyor

118 KİLOMETRE YENİ HAT

Toplam 330 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 118 kilometre uzunluğunda ana içme suyu hattı yenilenecek. Çalışmaların ilk etabı, Atatürk Caddesi üzerinde 12 kilometrelik güzergâhta devam ediyor. ASAT, projede insan sağlığını da göz ardı etmiyor. Dünya standartlarında esnek, dayanıklı ve uzun ömür avantajı sağlayan yeni nesil O-PVC borular kullanıyor

MUHTAR'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI

Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik, gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının çok kıymetli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; 'Atatürk Bulvarı girişinde cadde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kurumlarımızın iş birliğiyle topyekûn bir çalışma yürütülüyor. ASAT ekiplerimiz de bu kapsamda eskimiş su borularını yeniliyor. Bu sayede hem su kalitemiz artacak hem de patlak ve arıza oranları en aza inecek. Çalışmalar süresince vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz' dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmaların mahalleye önemli katkılar sağladığını belirten vatandaşlar, ASAT ekiplerinin hat yenileme çalışmalarına da dikkat çekti. 90'lı yıllardan kalma beton boruların yerine O-PVC boruların döşenmesiyle birlikte hem su kalitesinin hem de basınç seviyesinin artacağı ifade edildi. Mahalle sakinleri, çalışmalarda emeği geçen ASAT ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.