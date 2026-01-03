Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de işbirliği ortağı olduğu POSEIDON projesi kapsamında çalıştay, atölye çalışmaları ve saha gezileri düzenlendi.

ANTALYA (İGFA) - İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi Koordinatörlüğünde başvurusu yapılan ve DUT (Driving Urban Transitions) 2022 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan POSEIDON Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir çalıştay gerçekleştirildi. Avusturya'dan Wonderland ekibinin de katıldığı çalıştayda konuyla ilişkili personellere fikir alışverişinde bulunmak ve POSEIDON Projesi'ni tanıtmak için 'Enerji Geçişini Birlikte Tasarlamak' etkinliği düzenlendi.

ENERJİ UYGULAMALARI ANLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, Büyükşehir tarafından yürütülen projeler ile iklim değişikliğine ilişkin yürütülen mücadele ve enerji uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Wonderland ekibinden Bahanur Nasya ile Yılmaz Vurucu da proje hakkında personele sunum yaptı. Saha gezileri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Wonderland ekibine tanıtılarak burada gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Projeye ilişkin olarak merkezde ne gibi faaliyetler yürütülebileceği tartışıldı.

BÜYÜKŞEHİR MODELLEME KATKISI SUNACAK

Projede işbirliği ortağı olarak yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Demir Enerji (Türkiye), Università degli Studi Roma Tre (İtalya), Wonderland (Avusturya), Grupo Impacte Planificación Urbana SL (İspanya), Marsilya Belediyesi (Fransa), Roma Belediyesi (İtalya), Alcorcón Belediyesi (İspanya), Cascais Belediyesi (Portekiz), Cascais Ambiente (Portekiz), Cesena Belediyesi (İtalya) yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi projeye veri sağlama, geliştirilen araçların test edilmesi ve sonuçların yaygınlaştırılması süreçlerini yürüterek sanal PED modellemesine katkı sunacak. Bu ortaklık sayesinde Belediye, kentsel planlama ve enerji modellemesi konusundaki yetkinliklerini artırmanın yanı sıra, uluslararası işbirliği ağını genişleterek şehrin sürdürülebilir enerji stratejilerine değer katacak.