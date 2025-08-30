Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 300 milyon TL yatırım bedeliyle Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 2. Etap Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında Altıntaş ve Ermenek mahallelerinde toplam 56 kilometrelik yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışmasına başladı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarında ve hızla artan nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. ASAT ekipleri bu kapsamda Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallelerinde kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgenin altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik başlatılan çalışma modern ve çevreci bir kentleşme hedefiyle ilerliyor.

56 KİLOMETRELİK YENİ KANALİZASYON HATTI

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Fatih Şahin, 2. etap çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, “Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallelerindeki kollektör ve şebeke hatlarının çalışmalarını 3 ekiple eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Proje kapsamında 200, 300 ve 400 milimetre çaplarında 56 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Altıntaş ve Ermenek mahalleleri temiz, modern ve çevreci bir altyapıya kavuşmuş olacak” dedi.

ALTYAPI SORUNUMUZ KALMIYOR

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik ise, “Mahallemizde ASAT tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Birinci etap tamamlandı ve altyapılar bağlandı. Şu anda ikinci etapta 56 kilometrelik bir çalışma yapılıyor, onun da sonuna gelindi. Antalya’nın vitrini olma yolunda ilerleyen Altıntaş’ta artık altyapı sorunumuz kalmıyor Allah’ın izniyle. Bu süreçte emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediyemize, ASAT Genel Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ASAT’IN HIZLI MÜDAHALESİ FARK YARATTI

35 yıldır Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Duygu, ASAT’ın hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu; “Mahallemizin altyapısı maalesef hiç yoktu. Başvurumu yaptıktan kısa süre içinde ASAT ivedilikle çalışmalara başladı. Önceden biriken gider suları taşmalara ve sinek oluşumuna yol açıyor, çeşitli sağlık sorunları riski oluşturuyordu. Şu an yapılan çalışmalar sayesinde mahallemiz için hızlı ve kalıcı bir çözüm hayata geçiriliyor. Mahalle sakinleri olarak çok mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’