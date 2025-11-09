Artvinliler Hizmet Vakfı öncülüğünde düzenlenen 'İstanbul Kültür Turu' proje si, Cumhuriyet Bayramı haftasında üçüncü kez gerçekleştirildi. Artvinli öğrenciler, İstanbul'un tarihi, kültürel ve akademik mirasını yerinde tanıyarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - Artvinliler Hizmet Vakfı tarafından, Artvin Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'İstanbul Kültür Turu' projesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi.

28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yapılan etkinlik kapsamında, Artvin'in merkez ve ilçelerinden gelen başarılı lise öğrencileri, İstanbul'un tarihi, kültürel ve akademik atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan programda öğrenciler, hem tarihî İstanbul'un izini sürdü hem de geleceğe dair ilham verici deneyimler kazandı.

Programın en özel durağı, öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi ziyareti oldu.

Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, kampüs yaşamını yakından tanıdı, akademik ortamı deneyimledi.

Ziyaretin onur konuğu, 2024 yılı Türkiye Sözel Birincisi ve Boğaziçi öğrencisi Fatih Emre Düzcan idi. Artvinli Düzcan, 'Başarının Sırrı' başlıklı sunumunda kendi başarı hikâyesini paylaşarak öğrencilere ilham verdi. Düzcan, 'Başarı sadece bilgiyle değil; istikrar, sabır ve inançla gelir. Hayal kurmaktan korkmayın, çünkü büyük başarılar küçük hayallerden doğar.' sözleriyle gençlere seslendi.

Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, İstanbul Kültür Turu'nun gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi, kültürel farkındalıklarını artırmayı ve akademik motivasyonlarını desteklemeyi hedeflediğini belirterek, 'Gençlerimizin yalnızca akademik değil, kültürel ve insani gelişimlerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje, öğrencilerimizin geleceğe daha umutla bakmasını sağladı.' dedi.