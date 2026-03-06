Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesinde yürütülen dere temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'nde 1500 metrelik dere hattında temizlik çalışması başlattı. Manisa

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Dutlulu'ya MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ulaş Aydın, Erk Kayabaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Özgür Avşar, Bircan Kaynak, daire başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Besim Dutlulu, yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: 'Manisa'mızın 17 ilçesine hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz. Dere temizlikleri, sadece görsel bir düzenleme değil hem taşkın riskini bertaraf eden hem de halkımızın sağlığını koruyan bir önleyici hizmettir. İshakçelebi Mahallemizde başlattığımız bu çalışmayla yıllardır süregelen koku ve sinek problemine son veriyor, hemşehrilerimizin hak ettiği sağlıklı çevre şartlarını tesis ediyoruz. Manisa'mızın her bir mahallesinde vatandaşımızın huzuru ve sağlığı, bizim en büyük önceliğimizdir.'

'İKİ AYDA 100 KİLOMETREYE ULAŞTIK'

2025 yılında il genelinde yaklaşık 400 kilometre dere temizliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, 2026 yılının ilk iki ayında ise 100 kilometre bandına yaklaştıklarını belirtti. Günay, 'İshakçelebi'deki 1500 metrelik kurutma kanalında yürüttüğümüz çalışmaları tamamladığımızda, bölgedeki kötü koku sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Ardından Saruhanlı'nın diğer mahallelerindeki temizlik faaliyetlerimize hız vereceğiz' dedi.