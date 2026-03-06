Manisa'da yaşayan 65 yaş ve üzeri dezavantajlı vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu psikolog, hemşire, fizyoterapi, kişisel bakım, diyetisyen ve kuaförlük hizmetleriyle hem sağlık hem de sosyal anlamda destekleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve halk sağlının korunması doğrultusunda 65 yaş ve üzeri dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunduğu kapsamlı destek hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaş almış bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumayı hedefleyen çalışmalar kapsamında psikolog, hemşire, fizyoterapi, diyetisyen, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri profesyonel ekipler tarafından titizlikle veriliyor.

Sunulan psikolojik danışmanlık hizmetiyle vatandaşların yalnızlık, kaygı ve yaşlılığa bağlı duygusal zorluklarla baş etmeleri desteklenirken, hemşirelik hizmetleri sayesinde düzenli sağlık kontrolleri ve temel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Fizyoterapi desteği, hareket kabiliyetini artırarak yaşam konforunu yükseltmeye katkı sağlarken, diyetisyen hizmeti ile kişiye özel beslenme programları hazırlanarak sağlıklı yaşam teşvik ediliyor.

Kuaförlük hizmeti ise vatandaşların sadece fiziksel değil, moral ve motivasyon açısından da kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı oluyor. Özellikle evden çıkmakta zorlanan bireylere yerinde sunulan bu hizmetler, vatandaşların kendilerini iyi hissetmelerine ve yalnız olmadıklarını fark etmelerine katkı sağlıyor.