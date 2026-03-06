Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın dostu kent anlayışını ve yerel yönetimlerin eşitlik sorumluluklarını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İSKİ tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların kent yaşamındaki yerinin güçlendirilmesi ve eşitlik politikalarının kalıcı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Köymen, 'Güvenli kent dediğimiz şey, kadınların korkmadan sokakta yürüyebildiği, rahatsız edilme endişesiyle rotasını değiştirmediği bir kenttir. Güvenlik yalnızca olay olduktan sonra müdahale değil, riskleri önceden azaltacak kentsel düzeni kurmaktır' dedi.

Kadın dostu kent anlayışının fiziksel düzenlemelerin ötesinde yönetim kadrolarına da yansıması gerektiğini belirten Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde kadın sayısının arttığını ancak 39 ilçeden yalnızca üçünün kadın belediye başkanına sahip olduğunu hatırlattı.

Maltepe Belediyesi'nin kadın kooperatiflerini destekleyen projelerini de paylaşan Köymen, 'Kurduğumuz Halk Marketler ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri tüketiciye ulaştırıyoruz. Emeği görünür kılıyor ve karşılığını bulmasını sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını yerel yönetimlerde eşitlik politikalarının kurumsallaşmasının önemine vurgu yaparak tamamlayan Başkan Köymen, 'Bu şehir, kadınlar için güvenli olduğunda çocuklar için daha iyi, yaşlılar için daha erişilebilir, engelliler için daha adil, gençler için daha özgür olur. Hep birlikte korkusuz yürüyen kadınların, üretime katılan kadınların, karar süreçlerinde sözü olan kadınların kentini inşa edeceğiz' dedi.