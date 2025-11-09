Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir bürokratları Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi büyük bir özlem ve saygıyla anılıyor.

Bu anlamlı günde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki Büyükşehir bürokratları, Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Başkan Bozbey ve heyet, Atatürk'ün mozolesine çiçek sunarak, Bursa halkının sevgi, saygı ve minnet duygularını simgesel olarak iletti. Çiçek sunumunun ardından Anıtkabir'i eşi Seden Bozbey ile birlikte gezen Başkan Bozbey, Atatürk'ün kişisel eşyalarının, fotoğraflarının ve tarihi belgelerin sergilendiği bölümleri de inceledi.