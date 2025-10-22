Artvin Ticaret Borsası ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iki il arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Protokol, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde imzalanarak resmiyet kazandı.



İmza töreninde ayrıca Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sönmez Görmüş de hazır bulundu.

Protokol kapsamında iki kurum; bölgesel kalkınma ve sektörel projelerde ortak çalışmalar yürütme, eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenleme, fuar ve yatırım tanıtımlarında birlikte hareket etme konusunda mutabakata vardı. Ayrıca kurumsal deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve TOBB çatısı altında yürütülen çalışmalarda dayanışmanın güçlendirilmesi de protokolün önemli başlıkları arasında yer aldı.





Yapılan anlaşmayla iki kurum, üyelerine katma değer sağlayan projelerde karşılıklı teknik ve idari destek sunacak, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bilgi birikimlerini paylaşacak.



İmza töreninin ardından taraflar, bölgesel ticaretin gelişimi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.