Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6.100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz ürünler imha edildi, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen mandalinada yapılan denetimler sırasında zirai ilaç kalıntısı tespit edildi.

Söz konusu 6 bin 100 kilogram mandalina, tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle imha edildi.

Gıda güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceği ve uygunsuzluklara asla geçit verilmeyeceği vurgulanırken, ihraç sürecinde sorumlu olan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Genel Müdürlük, sınır kapılarında yapılan denetimlerle hem tüketici sağlığını hem de ihracat standartlarını güvence altına almayı sürdüreceklerini açıkladı.