MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Amak, 17-21 Kasım tarihlerinde Bayburt'ta gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Mardinli sporcu Sezen Sude Karaboğa'yı belediyede ağırladı.

Görüşmede genç sporcunun elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getiren Amak, Sezen Sude Karaboğa'yı tebrik ederek kendisine hediye takdim etti.

Karaboğa'nın Mardin'e büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden Amak, Artuklu Belediyesi olarak sporun ve genç sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eşbaşkan Amak, şampiyon sporcuya başarılarının devamını dileyerek, Mardinli gençlerin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla yer alması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.