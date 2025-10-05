UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik miraslarından biri olan Arslantepe Höyüğü, kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak iki önemli projeye daha kavuştu.

MALATYA (İGFA) - 'Arslantepe Karşılama Merkezi' ile 'Arslantepe'nin Işığında' adlı sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya'nın kültürel mirasını yaşatma ve tanıtma adına büyük önem taşıyan bu iki yapı, ziyaretçilere Arslantepe'nin tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerini modern bir yaklaşımla sunmayı amaçlıyor.

ARSLANTEPE'Yİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ

Malatya'nın her dönem dikkatleri üzerine çektiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya çağlar boyunca sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, tarihi zenginliği ile arkeolojik potansiyel özelliğiyle her dönem dikkatleri üzerine çekmiştir. Arslantepe'yide Göbeklitepe gibi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bakanlığımızın özverili ve büyük katkıları sonucunda Malatya'mız Arslantepe Karşılama Merkezi gibi güzel bir mekâna kavuştu. Bu mekânda ayrıca belediyemiz iştiraklerinden BELSOS tarafından da hizmetler verilecek. Karşılama merkezinin yapımında emeği geçen başta Sayın Bakanımıza ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum' dedi.

MALATYA'MIZ ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM YAŞADI

Başkan Er konuşmasının devamında, 'Malatya'mız çok büyük bir deprem yaşadı. Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Bu büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Depremin ilk anından itibaren ilimizde olan hemşehrimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya eskisinden daha güzel ve gelişmiş bir şehir olacak. TOKİ ve Emlak Konut tarafından ilimizde 103 bin bağımsız bölüm yapılmakta. Malatya'mızın inşallah yıl sonuna doğru yaralarını büyük oranda sarmış olacağız' şeklinde konuştu.

BU MERKEZ BÜTÜN MİSAFİRLERİN BÖLGEYİ DAHA İYİ TANIMASINA VESİLE OLACAK

Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışının yanı sıra özel bir serginin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy; '2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Arslantepe'nin artık uluslararası bir değer olarak korunma altına alınmıştır. Bugün açılışını yaptığımız 'Karşılama Merkezi' bu eşsiz mirasın dünya kültürüne tanıtılmasında önemli bir rol üstlenecektir. 1330 metrekare kapalı alana ve toplamda 1650 metrekare inşaat alanına sahip olan bu merkez yerli yabancı bütün misafirlerin bu bölgeyi daha iyi tanımasına vesile olacaktır.

İçerisinde simülasyon alanları, sergi ve etkinlik salonları bulunan bu merkez, ziyaretçilere Arslantepe'nin tarihini modern ve etkileyici yöntemlerle aktarma imkanı sunacaktır Bugün iki önemli açılışı birlikte gerçekleştirmenin de ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışının yanı sıra özel bir serginin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında, Malatya Müzemizce hazırlanan 'Arslantepe'nin Işığında' sergisini de açıyoruz. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlığımızın ilgili birimlerine, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Fırat Kalkınma Ajansı'na ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Yıllardır özveriyle çalışan kazı başkanlarına, bilim insanlarına ve ekiplerine şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Arslantepe, geçmişten geleceğe ışık tutan bir medeniyet mirası olduğunu da aktaran Bakan Ersoy, 'Bu merkezin Malatya'nın kültür turizmine yeni bir soluk kazandıracağına ve şehrimizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağına yürekten inanıyorum. Karşılama Merkezi'nin ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum' diye konuştu

Protokol konuşmalarının ardından 'Arslantepe Karşılama Merkezi' ile 'Arslantepe'nin Işığında' adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. 'Arslantepe'nin Işığında' adlı sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Ayrıca Gerçekleştirilen programda Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Prof. Dr. Marcella Frangipane'e ve halihazırda bu çalışmaları yürüten Francesca Balossi Restelli birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler.