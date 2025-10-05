Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu ve Muğlalı gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu adına verilen 80. Yunus Nadi Ödül Töreni ikinci kez Muğla'da gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Muğlalı Yunus Nadi anısına verilen Yunus Nadi Ödülleri, bu yıl 80'inci kez sahiplerini buldu. Seçici kurul, toplam 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü.

Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar şu isimler oldu; 'Roman' dalında Abdullah Ataşçı, 'Öykü' dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, 'Sosyal Bilimler Araştırması' dalında Turan Akıncı, Cemil Baskın, 'Karikatür' dalında Nuhsal Işın, 'Şiir' dalında Nilay Özer.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Kemal Işık Kansu konuşmasında Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yaşatan bir gazete olmanın sorumluluğunu vurgulayarak, Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde Cumhuriyet'in kararlı yayın çizgisini sürdürdüğünü söyledi.

Kansu, Cumhuriyet gazetesinin tarihine değinerek, 'Cumhuriyet gazetesi, 101 yıllık köklü geçmişiyle Cumhuriyet'in temel değerlerini yaşatan bir çınardır. Gazetemiz, 1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanının hemen ardından, yazar, siyaset insanı ve gazeteci Yunus Nadi'ye, halk önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat önerisiyle kurulmuştur. Adını da Atatürk vermiştir.' dedi. Kansu, Cumhuriyet'in kararlılığını yalnızca gazete sayfalarında değil, haber sitesi, YouTube kanalı ve kitap yayınları aracılığıyla da sürdürdüğünü vurguladı.

KAYTAN: 'YUNUS NADİ'NİN ANISINI YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Yunus Nadi'nin hem Türk basınına hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna büyük katkılar sunduğunu belirterek, 'Cumhuriyet Gazetesi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin emekçilerinden olan hemşehrimiz Yunus Nadi'nin anısını yaşatmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında 80. Yunus Nadi Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz' dedi.

Yunus Nadi'nin hem siyaset hem basın alanında Türkiye'ye yön veren önemli bir isim olduğunu hatırlatan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise, 'Muğla Seydiler'de doğmuş olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nun adını bu tür etkinliklerle yaşatmak bizim için çok kıymetli. Bu topraklardan çıkan böyle bir değeri unutturmamak, bizler için bir sorumluluktur Yunus Nadi, Zihni Derin gibi değerlerimizi yalnızca belli etkinliklerde değil, eğitim alanında da çocuklarımıza anlatmalıyız' diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: 'CUMHURİYET DEĞERLERİNE OLAN BAĞLILIĞIMIZI İFADE ETME FIRSATI BULDUK'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunus Nadi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödüllerin Muğla'da verilmesinin hem Yunus Nadi'ye hem Cumhuriyetin değerlerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk İstanbul ziyaretinde Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aras, 'Ali Sirmen büyüğümüzü kaybettikten sonra da yine bir ziyaret esnasında Sayın Alev Coşkun ve Işık Beylerle yaptığımız istişarede, Yunus Nadi'nin memleketinde bu ödüllerin verilmesinin uygun olup olmayacağını sorduk' dedi.