Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2026 dönemine ilişkin İşkur verilerini paylaştı. Bakanlık, işgücü piyasasının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı artıracak politikalar ve yeni projeleri vatandaşlara ulaştırma hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin Ocak 2026 verilerini duyurdu.

Açıklamaya göre, 120 bine yakın kişi işe yerleştirildi, 30 bine yakın iş yeri ziyaret edildi ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Ayrıca, işverenlerin taleplerine göre 170 bin 617 açık iş tespit edildiği İşkur'un Ocak ayı tablolalarına yansırken, Aktif İşgücü Programı'ndan yararlananların sayısı 4 bin 77, İş Kulüü'nden yararlananların sayısı ise 3 bin 58 oldu.

Bakan Işıkhan, söz konusu veriler ışığında işgücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve gelecekteki dönüşümüne yön vermeye devam edeceklerini belirtti.