İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas ve beraberindeki heyeti ağırladı.İZMİR (İGFA) - Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Vivas’a, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alper Şenol, Genel Sekreteri Övünç Şenol da eşlik etti.

Buluşmada ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. Meclis Başkan Vekili, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Atilla Baysak ve bürokratlar da yer aldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in nüfusundan ve bu nüfusun tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarındaki potansiyelinden söz ederek kentin liman kenti kimliğini vurguladı.

Sebze, zeytinyağı ve deniz ürünlerindeki üretim potansiyeline değinen Başkan Tugay, ayrıca şehir planlaması, altyapı, çevre projeleri ve körfezle ilgili yürütülen çalışmaları aktardı. Yakın zamanda U20 toplantısına katılmak üzere Güney Afrika’ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Tugay, İzmir’in uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanması gerektiğini vurguladı.

“İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Başkonsolos Vivas, tarım, tarım makineleri ve tekstil alanlarında iş birliğine açık olduklarını, belediyelerin bu konularda iletişim ve bilgi paylaşımı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca lüks turizm alanında bir webinar düzenleneceğini, bu etkinliğe katılabilecek lüks turizm aktörleri ve turizm şirketleriyle de görüşebileceklerini söyledi.

Alper Şenol ve Övünç Şenol, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası olarak 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini, İzmir’de bir ticaret ofisi açtıklarını ve İzmir ile çevre kentlerle kardeş kent ilişkisi kurulma potansiyelini değerlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu doğrultuda, İzmir ile Arjantin’deki bir kent arasında kardeş kent ilişkisi kurulması yönünde her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.