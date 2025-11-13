Vizyon projeleri ve yeni yatırımlarıyla eğitime ve gençlere büyük destek sağlayan Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği Akıl Küpü Kütüphaneleri ile öğrencilere büyük imkân sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - 70 binin üzerinde üyesi bulunan Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde ara tatil dönemi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ara tatilini verimli ve faydalı geçirmek isteyen öğrencilerin Kayseri Melikgazi'deki kütüphaneleri doldurduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi ilçemizde hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimiz, ilçe genelinde hem eğitim hem de kültürel gelişim açısından büyük bir önem taşıyor. Özellikle gençlerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve verimli zaman geçirebileceği modern Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, ilçemizde özellikle gençlerin yaşamına ayrı bir değer katıyor. 70 binin üzerinde üye sayımızla öğrencilerimizin en çok tercih ettiği yerleri arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sessiz, güvenli ve modern donanımlı ortamlarıyla öğrencilerin uğrak noktası haline gelen kütüphanelerimiz, eğitim seviyesinin yükselmesine de katkı sağlıyor. Okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler Akıl Küpü Kütüphanelerimize akın etti. Öğrenciler buralarda tatil döneminde hem ders çalışıyor hem de keyifli ve dolu dolu vakit geçiriyor. Aynı zamanda kütüphanenin materyallerinden ve kaynaklarından faydalanma imkânı da buluyorlar, bilgisayarlardan da internet üzerinden araştırmalar yapabiliyorlar. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanelerimize olan ilgisi bizleri ayrıca gururlandırıyor. Amacımız, her yaş grubundan vatandaşımızın bilgiye ve eğitime kolayca ulaşabileceği, modern ve huzurlu ortamlar sunmak. Ara tatilde bu alanların dolup taşması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ara tatilini böylesine verimli geçiren tüm öğrencilerimizi tebrik eder, eğitim hayatları boyunca kendilerine başarılar dilerim.' dedi.