Nevşehir Belediyesi www.nevsehir.bel.tr web sitesi üzerinden yapılacak olan kurs başvuruları 12 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlarken Yetişkinler İçin 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu 2000 Evler Pazar yerinde (Leka Düğün Salonu Altı) 02 Aralık 2025 - 04 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

14 yaş ve üzeri kursiyerlerin katılabileceği olan kursta uygulamalı etkinlik faaliyetleri gerçekleştirilecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - KAPEM bünyesinde Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülecek Yetişkinler İçin 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu salı, çarşamba ve perşembe günleri 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü uhdesinde 'Yetişkinler İçin 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu' açılacak.

