Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarına itirazlar 2 (iki) iş günü içinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabileceği belirtilirken, 6 Haziran 2024 saat 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacağı kaydedildi.