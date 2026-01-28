Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Antalya'da olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticileri ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını yerinde yürüttü.

ANTALYA (İGFA) - Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Antalya'da üreticilerle bir araya gelerek sahadaki durumu yakından inceledi.

Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve TARSİM ekipleri de çalışmalara katıldı.

Bakanlık yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve üreticilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için titiz bir şekilde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu arada Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ilete Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anımsatarak, 'Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkânlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun' ifadelerini kullandı.