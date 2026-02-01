Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında Aksu istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 yolcudan 8'i olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak arama-kurtarma, sağlık ve trafik çalışmalarını sürdürdü.

Yaralı vatandaşların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazayla ilgili teknik ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Vali Şahin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

