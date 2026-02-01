Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Şahin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazayla ilgili teknik ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

BASIN DUYURUSU İlimiz Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde, bugün (01.02.2026) saat 10.30 sıralarında Kuzey Çevreyolu üzerinde Aksu istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu tek taraflı: pic.twitter.com/Bep3hrXSDc

Yaralı vatandaşların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak arama-kurtarma, sağlık ve trafik çalışmalarını sürdürdü.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında Aksu istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 yolcudan 8'i olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

