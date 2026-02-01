TÜİK verilerine göre turizm geliri 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara yükseldi. Ziyaretçi sayısı artarken, paket tur ve yeme-içme harcamalarında dikkat çekici yükseliş kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Turizm İstatistikleri ile Ekim-Aralık dönemini kapsayan IV. çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu.

Toplam gelirin 64 milyar 448 milyon 303 bin doları ziyaretçilerden, 782 milyon 446 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Turizm gelirinin yüzde 18'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerden elde edilen gelirin 46,2 milyar doları kişisel harcamalardan, 18,1 milyar doları ise paket tur harcamalarından geldi.

Turizm geliri 2025 yılı IV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 15 milyar 151 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ziyaretçilerden elde edilen gelir 14,9 milyar dolar olurken, transfer yolculardan sağlanan gelir 212 milyon dolar oldu. Çeyrek dönem gelirinin yüzde 19,1'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

ZİYARETÇİ SAYISI 63,9 MİLYONU AŞTI

2025 yılında Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişiye ulaştı. Ziyaretçilerin yüzde 17,5'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yıllık ortalamada ziyaretçilerin gecelik harcaması 100 dolar olurken, yurt dışı ikametli vatandaşların gecelik harcaması 64 dolar olarak hesaplandı.

IV. çeyrekte ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,9 artarak 14 milyon 744 bin 1 kişi oldu. Bu dönemde gecelik ortalama harcama 91 dolar, yurt dışı ikametli vatandaşlarda ise 57 dolar olarak kaydedildi.

2025 yılı genelinde ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinde paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme-içme harcamalarının payı yüzde 21,1, uluslararası ulaştırmanın payı ise yüzde 12,8 oldu. Paket tur harcamaları yüzde 4,5, yeme-içme harcamaları yüzde 16,1, uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 8,9 arttı.

IV. çeyrekte ise paket tur harcamalarının payı yüzde 26,2, yeme-içme harcamalarının payı yüzde 22,8 olarak gerçekleşti.

ZİYARET AMACINDA İLK SIRADA GEZİ VE KÜLTÜR

2025 yılı genelinde ziyaretçilerin yüzde 67,7'si Türkiye'ye 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla geldi. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise yüzde 63,4 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla ülkeyi ziyaret etti. Yurt içinde ikamet edip yurt dışına çıkan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2025 yılında yüzde 24 artarak 9 milyar 602 milyon 89 bin dolar oldu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise yüzde 4,4 artışla 11 milyon 897 bin 355 kişiye ulaştı. Kişi başı ortalama harcama 807 dolar olarak gerçekleşti.

IV. çeyrekte turizm gideri yüzde 10,2 azalarak 1 milyar 914 milyon 748 bin dolar olurken, bu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 10,3 artış gösterdi.