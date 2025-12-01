Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Ağı koordinasyonuyla Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) pilot bölgesi olarak belirlenen Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alana Cittaslow Metropol kriterlerine uygun park yapıyor.

ANTALYA (İGFA) - Ziyaretçilerine Döşemealtı'nın zenginliklerini sunacak parkta, açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi de bulunuyor. Parkın donatılarının da ekolojik ve çevre ile uyumlu olması da dikkat çekiyor. Peyzaj düzenlemesi yapılan parkın kısa süre sonra hizmete açılması hedefleniyor.

Döşemealtı ilçesinin Yeşilbayır Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alana Cittaslow Metropol kriterlerine uygun inşa edilen park alanının çizgisel tasarımı planlanırken, Cittaslow (Sakin Şehir) hareketinin simgesi olan ve Döşemealtı ilçesinde birçok kaynak suyunun oluşturduğu Kırkgöz Sulak Alanı'nda endemik su salyangoz türü Theodoxus Altenai'nin kabuk yapısındaki döngüsel oluşumdan esinlenildi. Dört noktadan giriş sağlanabilen parkta, Döşemealtı'na ismini veren Derbent Boğazı'ndaki 2 bin yıl boyunca kullanılan antik döşeme yoluna ithafen, doğal taş görünümlü döngüsel yol tüm parkı dolaşıyor. Buna ek olarak, park içerisindeki kullanım alanlarında engelsiz erişim yolları da bulunuyor.

AÇIK SERGİ ALANI VE KADINLAR KAHVESİ

Park alanında açık sergi alanı ve Kadınlar Kahvesi de yer alıyor. Kadınlar Kahvesi, sosyal yaşama katılımı destekleyen ve özellikle kadınlar için topluluk duygusunu güçlendiren önemli bir mekân olarak tasarlandı. Kadınlar Kahvesi, geleneksel kahvehane kültürünü modern bir yaklaşımla yorumlayarak kadınların bir araya gelerek hem günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmalarını hem de sosyalleşmelerini sağlayan bir buluşma noktası olarak düşünüldü.

DÖŞEMEALTI HALILARI SERGİLENECEK

Park alanında ayrıca açık sergi alanı da bulunuyor. Bu alanda tarihi Döşemealtı halıları kalın su geçirmez camların altında sergilenecek. Böylece bu değerli kültürel mirasın hem korunması hem de ziyaretçilerin yakından inceleyebilmesi sağlanacak. Bu alanın yanında ve park meydanında yer alan açık amfi ise toplumsal etkinlikler, sanat gösterileri ve kültürel buluşmalar için esnek bir mekân olarak tasarlandı. Böylece park alanı, hem geçmişin izlerini yaşatan hem de modern toplumsal ihtiyaçlara cevap veren bir kamusal alan olarak faaliyet gösterecek.

ÇEVRE DOSTU OYUN PARKI

Parkta yer alacak oyun parkının malzemeleri de doğal ahşaptan imal edildi. Oyun grubu tasarlanırken çocukların bağımsız öğrenme becerilerini destekleyen Montessori yaklaşımı temel alındı. Oyun parkının zemini ise çocuklar için daha az karbon ayak izine sahip, sürdürülebilir, estetik, dayanıklı, sağlıklı ve güvenli bir oyun alanı yaratılması amacıyla kauçuk malzeme yerine doğal ve çevre dostu zeytin çekirdeği kullanılacak. Bu uygulama sayesinde EPDM kauçuk malzeme kullanımı azaltılarak çevre dostu bir alternatif oluşturulacak.