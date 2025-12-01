Dizi oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Keşan'da dört özel okulda öğrencilerle buluşarak hayvan sevgisi ve birlikte yaşam kültürü üzerine seminerler verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dizi oyuncusu ve hayvan hakları aktivisti Semih İğdigül, Keşan'a gelerek Aden Koleji, Batı Koleji, Nevzat Kahraman Koleji ve Doğru Cevap Koleji'nde öğrencilere seminer verdi. İğdigül, ziyareti sırasında gazetemizi de ziyaret ederek hem yaptıkları çalışmaları anlattı hem de 11 yıl önce Keşan'da yaşadığı unutulmaz anıyı paylaştı.

'KEŞAN'A BİR VEFA BORCUM VARDI'

İğdigül, yıllar sonra Keşan'a dönüşünü, '11 sene sonra tekrar Keşan'a geldim. Buraya bir vefa borcum vardı' sözleriyle anlattı. Keşan'a ilk gelişinde fırtınada zor durumda kaldığını, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Bey'in kendisine yardımcı olarak hayatını adeta kurtardığını söyleyen İğdigül, 'Hayvan hakları diyorsunuz ama hayvanlar yok ediliyor' dedi. Hayvanlara yönelik uygulamaların vicdanları yaraladığını belirten İğdigül, 'Beslemeleri bile yasaklanıyor. Aç kalan hayvan ölür. Barınaklar yetersiz. Çok zor günlerden geçiyoruz' dedi.

MERSİN-BAKÜ ARASI 25 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK

Hayvan hakları için yaptığı projelerden de söz eden Semih İğdigül, küçük motosikletiyle Mersin'den Bakü'ye 25 bin kilometrelik bir farkındalık yolculuğu yaptığını, kitaplaştırdığı bu yolculuktan elde ettiği geliri sokak hayvanlarına harcadığını söyledi.

Keşan'daki seminerlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İğdigül, öğrenci ve yöneticilerin duyarlılığından övgüyle bahsederek Aden Koleji'ne, Keşan Belediyesi'ne ve özellikle İsmail Büyükvarlık ile Mücahit Erdoğan'a teşekkür etti. '69 yaşındayım ama insan olmak için hâlâ çalışıyorum' diyen İğdigül, sanat yaşamında 100'ün üzerinde dizide rol aldığını belirterek, bu mücadeleyi gücü yettikçe sürdüreceğini söyledi.