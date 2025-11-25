Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadın cinayetlerine karşı bir simge haline gelen Al Yazma Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı.

ANTALYA (İGFA) - Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra siyasi partilerin kadın kolları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kadın hakları konusunda dünyanın en büyük atılımlarını gerçekleştirmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Uysal, 'Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesidir. Hükümetler, anayasal sorumluluklarını yerine getirmezse ortaya şu an yaşadığımız tablolar çıkar ve bu tablo değişmez' dedi.

Kadına yönelik şiddeti besleyen kaynakların cinsiyetler arası barışı besleyen mekanizmalardan daha kuvvetli olduğunu belirten Uysal, 'İstatistikler iyiye gitmese de bizim mücadelemiz, yaşadığımız sürece devam edecek. Şiddete uğrayan ve yaşamını yitiren tüm kadınların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz' şeklinde konuştu.

AL YAZMA ANITI

Antalya'nın Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Al Yazma Anıtı, Antalya Kent Konseyi tarafından Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle yaptırıldı. 8 Mart 2012'de yerine yerleştirilen, 3 ton ağırlığında ve 6 metre yüksekliğindeki anıtta katledilen 467 kadının isimleri ve memleketleri bulunuyor. Yazma formundan esinlenilerek tasarlanan anıt, kadın cinayetlerine karşı toplumsal hafızayı diri tutmayı amaçlıyor.