'Spektrum' adıyla düzenlenen özel seçki, sanat eğitiminin ustaları olan öğretmenlerin renk, kompozisyon ve ifade gücünü aynı çatı altında topluyor.

Açılışta sanatçılar, öğretmenlik mesleğinin sanatsal üretimle kurduğu derin bağı vurgulayarak, 'Spektrum' seçkisinin Öğretmenler Günü'nde ayrı bir anlam taşıdığını ifade ettiler.

Orkestranın canlı performansı, salona gelen misafirlere enfes bir müzik deneyimi sundu. Ziyaretçiler ikramlar eşliğinde eserleri incelerken, öğretmenlerin sanatsal üretim yolculuğunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Yoğun ziyaretçi ilgisine sahip açılış programına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, öğretmenler, öğrenciler ve sanatseverler katılım sağladı.

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Ahmet İlkak, Hayati Özmen, Hüsamettin Özden, Mahmut Bilgin, Nuh Arslan ve Yahya Bişkin'in eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlere kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel olarak birbirinden değerli eserleri vatandaşlarla buluşturdu.

