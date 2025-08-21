Antalya Muratpaşa Belediyesi, evde bakım hizmetleri sağlık ekipleri fiziksel yeterliliği bulunmayan hastalara pansumandan saç-sakal traşına, banyo ihtiyacından kişisel bakıma kadar birçok alanda destek sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Sağlık ekipleri, 2015’ten bu yana Muratpaşa’da 15 bin 315 hastanın kapısını tam 95 bin 291 kez çaldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, evde bakım hizmetleri sağlık ekipleri fiziksel yeterliliği bulunmayan hastalara pansumandan saç-sakal traşına, banyo ihtiyacından kişisel bakıma kadar birçok alanda destek sağlıyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hastaların yardımına koşmayı sürdürüyor. Evde Bakım Hizmetleri Turunç Masa’ya gelen başvurular arasında en çok talep gören hizmetlerin başında geliyor. Uygulanan hizmetler arasında ise muayene hizmeti ve hemşirelik hizmeti; fiziksel yeterliliği bulunmayan yaşlı ve engellilerin beden temizliği, saç- sakal traşı gibi kişisel ihtiyaçlarını içeren hasta öz bakım hizmeti; yatağa bağımlı hastaların hastaneye ulaşımını sağlayan hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmeti yer alıyor. Evde sosyal hizmet kapsamında 3 ambulans ve 2 engelsiz taksi görev yapıyor.

MURATPAŞA’DA KİMSE YALNIZ DEĞİL

Sağlık ekipleri, Turunç Masa’ya gelen talepler doğrultusunda günlük ve haftalık rotalarını oluşturuyor. Muratpaşa’nın tüm mahallelerinde ev ev dolaşarak evde bakım hizmetlerini yerine getiriyor. Sadece evde bakım değil, hasta nakil hizmetleriyle de vatandaşların yanında olan belediye, hastalarını güvenle hastaneye ulaştırıyor, tedavilerin ardından tekrar evlerine bırakıyor. Hastaların hayatını kolaylaştıran bu hizmetler hastaların yaşam kalitesini artırırken ailelerin üzerindeki yükü hafifleterek rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Kendilerini güvende hissetmelerine katkıda bulunuyor.

EVDE BAKIM HİZMET SÜRECİ NASIL İŞLER?

Vatandaşların Turunç Masa’ya yaptığı talepler doğrultusunda hizmet verdiklerini belirten Muratpaşa Belediyesi Evde Bakım Hemşiresi Sebile Göksu, süreçten şöyle bahsetti:

“Turunç Masa’ya taleplerini ulaştıran vatandaşlara aynı gün içinde dönüş sağlarız. Hasta ve sağlık ekiplerine uygun saatleri kararlaştırır randevularını oluştururuz. Ekiplerimiz ilk olarak hasta kayıtlarını yapmak için hastaların evleriniz ziyaret ederler. Hangi hizmetlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilir. Tedavi reçeteleri de kontrol edilerek hasta yakınlarıyla birlikte uygun planlama yapılır. Yapılan planlamanın ardından da hizmet akışı başlar.”

Haftalık ortalama 40-50 ilçe sakinine hizmet verdiklerini belirten Göksu, ayrıca işlemleri mahalle bazında sınırlandırmadıklarını ve talep geldiği sürece mahallelere her gün ziyarette bulunduklarını da sözlerine ekledi.

“DOKTORUMUZ DA BERBERİMİZ DE EVİMİZE KADAR GELİYOR”

Eşine pansuman yapılan hasta yakınlarından Perihan Öcal, 2015’ten bu yana eşinin fiziksel engeli nedeniyle Muratpaşa Belediyesi’nden yardım aldıklarını söyledi. Hasta nakil, pansuman ve öz bakım alanlarında hizmet aldıklarını belirten Öcal, “ Ekipler anında gelip bütün hizmetleri sağlıyorlar. Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa ve çalışanlarından çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

Yaklaşık 5-6 yıldır evde bakım hizmetlerinden faydalandıklarını belirten hasta yakını Naciye Bircan Çulha ise eşinin prostat kanseri ve kalp ameliyatı sonrası yürümekte zorlandığını söyledi. Çulha, “Doktorumuz da berberimiz de evimize kadar geliyor. Belediyemizin sunduğu her imkandan faydalandık” diyerek Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.