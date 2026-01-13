Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Şehrimizin farklı noktalarında yeni kültür ve sanat merkezleri oluşturacağız' dedi. Başkan Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Eski Zaman Nağmeleri' Türk Sanat Müziği konserine katıldı. Yoğun ilginin görüldüğü etkinlik sonrası konuşan Başkan Er, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin şehrin sosyal gelişimi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

'Belediyecilik denildiğinde akla çoğunlukla altyapı, yol, su gibi fiziki çalışmalar geliyor. Elbette bunlar önemli. Ancak bir şehrin gerçek anlamda normalleşmesi ve insanların sosyalleşebilmesi için kültür ve sanat etkinlikleri de en az bunlar kadar değerli' diyen Başkan Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yürütülen kurs ve etkinliklere dikkat çekti.

Başkan Er, şehirde yeni kültür ve sanat merkezleri açacaklarını belirterek, 'Özellikle kadınlarımızın el emeği ürünlerini üretebilecekleri, sergileyip satış yapabilecekleri mekânlar oluşturuyoruz. Ayrıca çocuklarımızın hem el becerilerini hem de zihinsel gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Başkan Er, koro şefi Yusuf Seval'e çiçek takdim ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Er, 'Bugün Türk Sanat Müziği koromuzu sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki günlerde Türk Halk Müziği koromuzu da oluşturacağız. Zaman zaman bu korolarımızla sizleri bir araya getirmeye devam edeceğiz' dedi.