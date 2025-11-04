Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından açılan 'Pusula: Çocuklar için Sporla Katılım Destek Programı' kapsamında hibe almaya hak kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta yeteneklerini keşfetmeleri ve başarılı sporcular yetişme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi gençleri spora yönlendirme amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kız Çocuklarına Destek Derneği ile 'Pusula: Çocuklar için Sporla Katılım Destek Programı' kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Hibe desteği ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalı çocukları ilk defa floor curling sporu ile tanıştırıyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sedir Spor Kompleksinde floor curling eğitimleri başladı.

FLOOR CURLING TURNUVASI DÜZENLENECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, proje hibesiyle spor ekipmanlarını temin ettiklerini söyledi.

Kocagöz, floor curlingin buz zeminde oynanan klasik curlingden farklı olarak düz zeminde özel taşlarla oynanan, hedef odaklı bir takım sporu olduğunu belirtti.

Merve Kocagöz, 'Projenin amacı kız çocuklarını farklı bir branşla tanıştırmak, takım ruhunu geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak. Beş ay sürecek proje kapsamında, kırsal bölgeler dahil olmak üzere 8 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. İlk etkinlik 100. Yıl Sedir Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Proje sonunda bir floor curling turnuvası düzenleneceğiz. Çeşitli etkinlikler ile 19 ilçemizdeki çocuklarımıza ulaşmayı planlıyoruz' dedi.