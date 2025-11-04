Konya'da Karatay Belediyesi'nin çalışanlar arasındaki iletişim, ekip ruhu ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlediği geleneksel Birimler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da dostluk ve centilmenlik çerçevesinde tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla organize ettiği turnuvaya 11 takım ve 143 personel katılım sağladı.

Toplam 29 maç üzerinden gerçekleşen turnuvanın finali Şehit Nihat Gün Sahası'nda oynandı.

Final karşılaşmasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü mücadele etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da finali belediye personeliyle birlikte izleyerek heyecana ortak oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvada Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ikinci, Kültür İşleri Müdürlüğü üçüncü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise dördüncü oldu. Final maçının ardından dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını Başkan Hasan Kılca'nın elinden aldı.

Karatay Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın ödül töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın dostluk ve ekip ruhu içinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm takımları kutladı.

Başkan Hasan Kılca, uzun yıllar kendisinin de kurumlar arası futbol turnuvasında oynadığını ifade ederek, 'En güzel hatıralarımdan biri, bana verilen 'centilmenlik kupası'dır. Bu yıl tüm takımlarımız centilmence mücadele etti. Önemli olan; sakatlık olmadan, fair-play ruhuyla bu organizasyonu tamamlamaktı ve bunu başardık' dedi.